Врачи узнали, как ухудшение состояния при метаболическом синдроме влияет на риск рака

После четырёх лет наблюдения участников разделили на четыре группы в зависимости от тяжести метаболического синдрома. Он был низким и стабильным (10,6%), умеренно низким (40,8%), умеренно высоким (41,5%) или повышенным и нарастающим (7,1%).

Примерно спустя девять лет после начала исследования учёные проверили, у кого из участников диагностировали рак. Оказалось, что люди с метаболическим синдромом на 30% чаще заболевают раком. Причём риск был выше у тех, кто имел тяжёлые заболевания, а ещё выше — у людей, чьё состояние со временем ухудшалось.

У людей с ухудшением метаболического синдрома была в два раза выше вероятность развития рака молочной железы, более чем в три раза выше вероятность развития рака эндометрия, в 4,5 раза выше вероятность развития рака почки и примерно в 1,6 раза выше вероятность развития рака печени по сравнению с людьми с умеренное низким и низким и стабильным уровнем метаболического синдрома.

Также учёные отслеживали С-реактивный белок, маркер хронического воспаления. Те, у кого был более высокий уровень этого белка, имели повышенный риск развития рака молочной железы, эндометрия, толстой кишки и печени. Кроме того, люди с постоянно высоким или неконтролируемым метаболическим синдромом, но без повышенного уровня С-реактивного белка имели более высокий риск возникновения рака почки.

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