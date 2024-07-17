Врачи узнали, почему при одной и той же физической нагрузке люди худеют с разной скоростью

Врачи узнали, почему при одной и той же физической нагрузке люди худеют с разной скоростьюЭто связано с нашей энергией
Учёные из Университета Кобе в Японии ранее узнали, что у белка PGC-1⍺ есть несколько разновидностей. Однако во время тренировок молекул типов b и c вырабатывается намного больше, чем молекул типа а. Для доказательства того, что на энергетический обмен влияют разновидности b и c белка, специалисты провели эксперимент на мышах. Выводы исследования были опубликованы в журнале Molecular Metabolism.
Эксперты обнаружили, что мыши, у которых отсутствовали молекулы типов b и c, потребляли кислорода больше и сжигали жира меньше во время и после тренировок. При этом мышечная масса у них всё равно увеличивалась.
Провели испытания и на людях. Вошли в выборку 10 человек, у некоторых из которых ранее нашли диабет 2 типа. Как и мыши, люди тренировали полчаса, а затем ещё три часа находились под наблюдением. Результаты эксперимента у них были такие же, как у животных. Причём диабет на это никак не влиял.
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