Врачи узнали, почему при одной и той же физической нагрузке люди худеют с разной скоростью

Эксперты обнаружили, что мыши, у которых отсутствовали молекулы типов b и c, потребляли кислорода больше и сжигали жира меньше во время и после тренировок. При этом мышечная масса у них всё равно увеличивалась.

Провели испытания и на людях. Вошли в выборку 10 человек, у некоторых из которых ранее нашли диабет 2 типа. Как и мыши, люди тренировали полчаса, а затем ещё три часа находились под наблюдением. Результаты эксперимента у них были такие же, как у животных. Причём диабет на это никак не влиял.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.