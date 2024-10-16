Врачи узнали, полезны ли для нашего организма «продукты для здорового питания»

Согласно полученным данным, у тех, кто получал питательные вещества из специальных обогащённых продуктов либо биодобавок, уровень этих веществ в организме был выше, чем у людей, имеющих в рационе обычную пищу и не принимающих БАДы.

Важно понимать при этом, что продуктами для здорового питания злоупотреблять нельзя. Такая еда может вызвать у некоторых людей повышенный уровень витамина В6 в организме.

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