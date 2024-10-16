Врачи узнали, полезны ли для нашего организма «продукты для здорового питания»Речь идёт о пище с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов
В рамках недавнего исследования эксперты узнали, могут ли уменьшить нехватку питательных веществ продукты с более высоким уровнем белка, витаминов, минералов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале BMC Nutrition.
Принимали участие в новом исследовании 392 взрослых здоровых жителя Японии. Их возраст составлял от 20 до 69 лет. 122 человека из них употребляли биодобавки либо обогащённые продукты.
Согласно полученным данным, у тех, кто получал питательные вещества из специальных обогащённых продуктов либо биодобавок, уровень этих веществ в организме был выше, чем у людей, имеющих в рационе обычную пищу и не принимающих БАДы.
Важно понимать при этом, что продуктами для здорового питания злоупотреблять нельзя. Такая еда может вызвать у некоторых людей повышенный уровень витамина В6 в организме.
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