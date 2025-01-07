Вред масла канолы, обработанных продуктов и не только: названы главные мифы о воспалении

Вред масла канолы, обработанных продуктов и не только: названы главные мифы о воспаленииВ это уже давно нужно перестать верить
Существует большое количество мифов о воспалении. Вот самые популярные из них.
Масло канолы токсично. В действительности множество исследований показывает, что линолевая кислота (тип жирной кислоты омега-6 в рапсовом и других растительных маслах) может помочь даже уменьшить хроническое воспаление. Для получения максимального противовоспалительного эффекта нужно сбалансировать омега-6 и омега-3 жирные кислоты в рационе. К слову, рапсовое масло также содержит омега-3.
Обработанные продукты вызывают воспаление. Если продукт подвергается обработке, это не означает, что он автоматически становится вредным для вас. К примеру, предварительно помытый салат — это тоже обработанная пища. Многие продукты, которые продаются в коробках, банках или пакетах, на самом деле весьма питательны. К примеру, фасоль — это богатый клетчаткой вариант белка, а консервированная рыба — доступная и такая же полезная альтернатива свежей. Поэтому вместо того, чтобы избегать обработанной пищи, соблюдайте умеренность в её употреблении.
Пасленовых следует избегать. Пасленовые — семейство растений, включающее томаты, баклажаны, болгарский перец, картофель и перец чили. Если у вас нет аллергии на эти продукты или повышенной чувствительности к ним, то избегать их нет смысла. Всё потому, что в них содержатся витамин С, ликопин, бета-каротин и капсаицин. Это важные противовоспалительные вещества.
Молочные продукты вредны, поэтому нужно выбирать немолочные альтернативы. При наличии аллергии на молочные продукты они действительно могут вызывать воспаление. То же самое касается непереносимости лактозы, трудностей с её перевариванием. Но если у вас нет этих проблем, то немолочные альтернативы не будут всё же полезнее «молочки». Во многих из подобных продуктов меньше белка, они могут не быть обогащены витамином D или могут содержать добавленные сахара. Кроме того, исследования показывают, что молочные продукты на самом деле помогают организму справиться с воспалением.
Сахар — в любой форме — вызывает воспаление. Сахар бывает добавленным и натуральным. При этом потребление большого количества добавленного сахара может способствовать воспалению, связано с более высоким риском возникновения ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных проблем со здоровьем. С другой стороны, фруктоза, глюкоза и лактоза, естественным образом встречаются во фруктах, овощах и неподслащённых молочных продуктах, — это не просто сахар. Они также содержат витамины, минералы, антиоксиданты, белок и клетчатку — питательные вещества, которые уменьшают воспаление. Важно не то, едите ли вы продукты с добавленным сахаром, а то, сколько вы его потребляете в целом и есть ли в пище клетчатка, помогающая смягчить воспалительное воздействие сахара.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.