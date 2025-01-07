Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 января 2025, 13:30
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Вред масла канолы, обработанных продуктов и не только: названы главные мифы о воспалении

В это уже давно нужно перестать верить
Слово «воспаление» звучит пугающе, но это не всегда плохо. Если оно длится короткое время, то помогает иммунной системе работать как надо. Проблемы возникают, когда оно становится длительным, или хроническим.
Вред масла канолы, обработанных продуктов и не только: названы главные мифы о воспалении
© El Camino Health

Существует большое количество мифов о воспалении. Вот самые популярные из них.

Масло канолы токсично. В действительности множество исследований показывает, что линолевая кислота (тип жирной кислоты омега-6 в рапсовом и других растительных маслах) может помочь даже уменьшить хроническое воспаление. Для получения максимального противовоспалительного эффекта нужно сбалансировать омега-6 и омега-3 жирные кислоты в рационе. К слову, рапсовое масло также содержит омега-3.

Обработанные продукты вызывают воспаление. Если продукт подвергается обработке, это не означает, что он автоматически становится вредным для вас. К примеру, предварительно помытый салат — это тоже обработанная пища. Многие продукты, которые продаются в коробках, банках или пакетах, на самом деле весьма питательны. К примеру, фасоль — это богатый клетчаткой вариант белка, а консервированная рыба — доступная и такая же полезная альтернатива свежей. Поэтому вместо того, чтобы избегать обработанной пищи, соблюдайте умеренность в её употреблении.

Пасленовых следует избегать. Пасленовые — семейство растений, включающее томаты, баклажаны, болгарский перец, картофель и перец чили. Если у вас нет аллергии на эти продукты или повышенной чувствительности к ним, то избегать их нет смысла. Всё потому, что в них содержатся витамин С, ликопин, бета-каротин и капсаицин. Это важные противовоспалительные вещества.

Вред масла канолы, обработанных продуктов и не только: названы главные мифы о воспалении
© Michela Buttignoal

Молочные продукты вредны, поэтому нужно выбирать немолочные альтернативы. При наличии аллергии на молочные продукты они действительно могут вызывать воспаление. То же самое касается непереносимости лактозы, трудностей с её перевариванием. Но если у вас нет этих проблем, то немолочные альтернативы не будут всё же полезнее «молочки». Во многих из подобных продуктов меньше белка, они могут не быть обогащены витамином D или могут содержать добавленные сахара. Кроме того, исследования показывают, что молочные продукты на самом деле помогают организму справиться с воспалением.

Сахар — в любой форме — вызывает воспаление. Сахар бывает добавленным и натуральным. При этом потребление большого количества добавленного сахара может способствовать воспалению, связано с более высоким риском возникновения ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьёзных проблем со здоровьем. С другой стороны, фруктоза, глюкоза и лактоза, естественным образом встречаются во фруктах, овощах и неподслащённых молочных продуктах, — это не просто сахар. Они также содержат витамины, минералы, антиоксиданты, белок и клетчатку — питательные вещества, которые уменьшают воспаление. Важно не то, едите ли вы продукты с добавленным сахаром, а то, сколько вы его потребляете в целом и есть ли в пище клетчатка, помогающая смягчить воспалительное воздействие сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.