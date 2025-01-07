Вред масла канолы, обработанных продуктов и не только: названы главные мифы о воспалении

Существует большое количество мифов о воспалении. Вот самые популярные из них.

Масло канолы токсично. В действительности множество исследований показывает, что линолевая кислота (тип жирной кислоты омега-6 в рапсовом и других растительных маслах) может помочь даже уменьшить хроническое воспаление. Для получения максимального противовоспалительного эффекта нужно сбалансировать омега-6 и омега-3 жирные кислоты в рационе. К слову, рапсовое масло также содержит омега-3.

Обработанные продукты вызывают воспаление. Если продукт подвергается обработке, это не означает, что он автоматически становится вредным для вас. К примеру, предварительно помытый салат — это тоже обработанная пища. Многие продукты, которые продаются в коробках, банках или пакетах, на самом деле весьма питательны. К примеру, фасоль — это богатый клетчаткой вариант белка, а консервированная рыба — доступная и такая же полезная альтернатива свежей. Поэтому вместо того, чтобы избегать обработанной пищи, соблюдайте умеренность в её употреблении.

Пасленовых следует избегать. Пасленовые — семейство растений, включающее томаты, баклажаны, болгарский перец, картофель и перец чили. Если у вас нет аллергии на эти продукты или повышенной чувствительности к ним, то избегать их нет смысла. Всё потому, что в них содержатся витамин С, ликопин, бета-каротин и капсаицин. Это важные противовоспалительные вещества.