Вредит ли химиотерапия мозгу

В процессе проведения исследования эксперты изучали микроглиальные клетки, то есть иммунные клетки мозга, которые нужны для его нормального функционирования. Такие клетки способны самостоятельно обновляться на протяжении всей жизни человека или животного.

Результаты данного эксперимента показали, что после химиотерапии с применением бусульфана микроглиальные клетки утрачивают способность к регенерации. Более того, многие подобные клетки стареют и умирают.

Однако после трансплантации все исчезнувшие клетки быстро замещаются другими иммунными клетками, то есть клетками костного мозга - макрофагами. После этого макрофаги начинают выполнять функции, которые были характерны для микроглиальных клеток. Поэтому для мозга химиотерапия при трансплантации безвредна.

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