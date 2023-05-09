Вредит ли порно здоровью

Учёные всё ещё пытаются выяснить, может ли порнография вызывать зависимость. И результаты исследований пока противоречивы. Проблема ещё в том, что порно- и сексуальная зависимость похожа на другие виды зависимостей только тем, что активирует схему вознаграждения в мозге. В остальном она отличается от остальных.

В ходе метаанализа, опубликованного Malamuth в 2009 году, выяснилось, что сотни статей с 1980-х по 2008 год последовательно связывали высокие показатели просмотра порно с насильственными идеями и поведением. Однако не все мужчины воспринимают порно одинаково. У тех из них, кто уже предрасположен к сексизму или ведёт себя агрессивно, порнография действительно может усугубить положение.

Также одно из наиболее вредных воздействий порно на мужчин заключается в том, что из-за него мужчины (которые уже верят в эти мифы) начинают ещё больше верить в то, что женщина в ответ на свидание должна секс или что женщины тайно хотят, чтобы их принуждали к сексу.

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