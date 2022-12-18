Вредит ли здоровью йогурт Activia

Существует несколько разновидностей йогурта Activia. Это пробиотический йогурт с клетчаткой; с фруктами; низкокалорийный йогурт; питьевой йогурт Dailies и йогуртовый напиток Activia+ с низкой жирностью.

Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, у некоторых людей с синдромом раздражённого кишечника действительно улучшается пищеварение благодаря употреблению йогуртов с бифидобактериями Bifidobacterium animalis lactis. Как говорится на сайте Activia, за 20 лет компании удалось провести более 18 исследований на эту тему.

Йогурты Activia с пробиотиками рекомендуется есть определённым категориям людей. Это те, кто сталкивается со вздутием живота, метеоризмом, общим дискомфортом в области живота, «урчанием» в животе.