Фитнес и здоровье
12:30, 18 декабря 2022
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Вредит ли здоровью йогурт Activia

Объясняет доктор медицинских наук

Производитель йогурта Activia отмечает, что этот продукт поможет улучшить работу пищеварительной системы. Но так ли это на самом деле?

Вредит ли здоровью йогурт Activia

Фото: Activia

Существует несколько разновидностей йогурта Activia. Это пробиотический йогурт с клетчаткой; с фруктами; низкокалорийный йогурт; питьевой йогурт Dailies и йогуртовый напиток Activia+ с низкой жирностью.

Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, у некоторых людей с синдромом раздражённого кишечника действительно улучшается пищеварение благодаря употреблению йогуртов с бифидобактериями Bifidobacterium animalis lactis. Как говорится на сайте Activia, за 20 лет компании удалось провести более 18 исследований на эту тему.

Йогурты Activia с пробиотиками рекомендуется есть определённым категориям людей. Это те, кто сталкивается со вздутием живота, метеоризмом, общим дискомфортом в области живота, «урчанием» в животе.

Вредит ли здоровью йогурт Activia

Чтобы понять, поможет ли вам йогурт Activia, нужно употреблять его регулярно в течение определённого времени. В частности, хотя бы две недели - по две баночки (или бутылочки) в день.

Не подойдёт Activia веганам и тем, кто страдает аллергией на коровье молоко. Людям с диабетом и преддиабетом лучше при этом выбрать низкокалорийный вариант с искусственными подсластителями либо вообще йогурт другой марки продуктов.

Источник клетчатки в йогурте Activia - инулин. Если сразу употребить много продуктов с этим веществом, то можно столкнуться с сильным газообразованием в животе (то есть с метеоризмом).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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