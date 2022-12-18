Вредит ли здоровью йогурт Activia

Вредит ли здоровью йогурт ActiviaОбъясняет доктор медицинских наук
Производитель йогурта Activia отмечает, что этот продукт поможет улучшить работу пищеварительной системы. Но так ли это на самом деле?
Фото: Activia
Существует несколько разновидностей йогурта Activia. Это пробиотический йогурт с клетчаткой; с фруктами; низкокалорийный йогурт; питьевой йогурт Dailies и йогуртовый напиток Activia+ с низкой жирностью.
Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, у некоторых людей с синдромом раздражённого кишечника действительно улучшается пищеварение благодаря употреблению йогуртов с бифидобактериями Bifidobacterium animalis lactis. Как говорится на сайте Activia, за 20 лет компании удалось провести более 18 исследований на эту тему.
Йогурты Activia с пробиотиками рекомендуется есть определённым категориям людей. Это те, кто сталкивается со вздутием живота, метеоризмом, общим дискомфортом в области живота, «урчанием» в животе.
Чтобы понять, поможет ли вам йогурт Activia, нужно употреблять его регулярно в течение определённого времени. В частности, хотя бы две недели - по две баночки (или бутылочки) в день.
Не подойдёт Activia веганам и тем, кто страдает аллергией на коровье молоко. Людям с диабетом и преддиабетом лучше при этом выбрать низкокалорийный вариант с искусственными подсластителями либо вообще йогурт другой марки продуктов.
Источник клетчатки в йогурте Activia - инулин. Если сразу употребить много продуктов с этим веществом, то можно столкнуться с сильным газообразованием в животе (то есть с метеоризмом).
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