Вредит волосам, но полезна для зубов: названы преимущества и недостатки жёсткой воды

Согласно научным исследованиям, употребление жёсткой воды может защитить от развития болезней сердца. Главным образом потому, что в этом случае люди получают кальций и магний. Это может даже снизить риск смертности.

Тем не менее в некоторых работах отмечается, что купание в жёсткой воде способно увеличить распространённость экземы и других кожных болезней. В других исследованиях говорится, что это может привести к образованию камней в почках. Однако нужны дополнительные данные, чтобы подтвердить, является ли причиной этого именно жёсткая вода.