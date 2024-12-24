Вредит волосам, но полезна для зубов: названы преимущества и недостатки жёсткой воды

Вредит волосам, но полезна для зубов: названы преимущества и недостатки жёсткой водыИ её отличия от мягкой
Согласно научным исследованиям, употребление жёсткой воды может защитить от развития болезней сердца. Главным образом потому, что в этом случае люди получают кальций и магний. Это может даже снизить риск смертности.
Тем не менее в некоторых работах отмечается, что купание в жёсткой воде способно увеличить распространённость экземы и других кожных болезней. В других исследованиях говорится, что это может привести к образованию камней в почках. Однако нужны дополнительные данные, чтобы подтвердить, является ли причиной этого именно жёсткая вода.
Ряд предварительных исследований связывает мягкую воду с раком толстой кишки, диабетом, метаболическим синдромом, неврологическими расстройствами, атрофией, боковым склерозом, преэклампсией у беременных, переломами костей и развитием костей у детей. Но для подтверждения этого необходимы дополнительные данные.
Ещё одна научная работа показала, что умягчители воды удаляют от 92% до 99% полезных минералов. Эти минералы нужны для поддержания минеральной плотности костей и зубов. Если в питьевой воде их не будет, это может повысить риск развития остеопороза и кариеса.
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