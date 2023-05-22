Вредно или полезно масло канолы для здоровья

Вредно или полезно масло канолы для здоровьяВот каких эффектов после его употребления вам стоит ожидать
Масло канолы (или рапсовое масло) можно обнаружить часто в составе продуктов с высокой степенью обработки: например, шоколадных батончиков. Поэтому нередко это масло ассоциируется с плохими последствиями для здоровья.
Правда ли, что масло канолы вредит здоровью? Об этом рассказали зарегистрированные диетологи.
У масла канолы есть определённые недостатки. Поэтому употреблять его всё-таки стоит в умеренных количествах.
Прежде всего, масло канолы проходит несколько этапов обработки, поэтому в нём остаётся мало полезных веществ и могут образоваться вредные вещества. Выбирать стоит минимально обработанные, органические варианты масла или варианты холодного отжима.
Также рапсовое масло имеет соотношение жирных кислот омега-6 к омега-3 как 2 к 1. В идеале же это соотношение должно быть ближе к 1:1. Некоторые эксперты считают, что такое несбалансированное количество омега-3 и омега-6 может привести к воспалению, однако важно и учитывать диету человека в целом и баланс других веществ в организме.
При употреблении масла канолы вы можете повысить риск развития хронических болезней. Связано это с высокой степенью обработки масла.
Также, возможно, масло канолы вы будете использовать только при готовке «нездоровых» блюд. И это тоже неправильно.
Помимо этого, масло канолы мало что может предложить в плане питательных веществ. Все 120 ккал на одну столовую ложку связаны у этого масла с жиром.
Чтобы продлить срок годности масла канолы, держите его в тёмном прохладном месте, а не рядом с плитой. Кроме того, большая часть масла канолы производится из ГМО.
Среди преимуществ рапсового масла выделяют пользу для сердца и наличие некоторого количества полезных омега-3 жирных кислот.
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