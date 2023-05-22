Вредно или полезно масло канолы для здоровья

Правда ли, что масло канолы вредит здоровью? Об этом рассказали зарегистрированные диетологи.

У масла канолы есть определённые недостатки. Поэтому употреблять его всё-таки стоит в умеренных количествах.

Прежде всего, масло канолы проходит несколько этапов обработки, поэтому в нём остаётся мало полезных веществ и могут образоваться вредные вещества. Выбирать стоит минимально обработанные, органические варианты масла или варианты холодного отжима.

Также рапсовое масло имеет соотношение жирных кислот омега-6 к омега-3 как 2 к 1. В идеале же это соотношение должно быть ближе к 1:1. Некоторые эксперты считают, что такое несбалансированное количество омега-3 и омега-6 может привести к воспалению, однако важно и учитывать диету человека в целом и баланс других веществ в организме.

При употреблении масла канолы вы можете повысить риск развития хронических болезней. Связано это с высокой степенью обработки масла.