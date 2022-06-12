Вредно ли для почек пить много воды

Бывают и случаи, когда люди пьют много воды, а в туалет ходят нечасто. Это может происходить, если в организме слишком мало жидкости, если вы часто сдерживаетесь при позывах в туалет, если вы страдаете болезнями сердца, непроходимостью мочевыводящих путей, снижением чувствительности почек.

Одно научное исследование демонстрирует, что одной из причин, из-за которых развиваются заболевания почек, могут быть неправильные привычки, связанные с употреблением жидкости. Среди таких привычек, например, потребление слишком большого количества крепкого чая, привычка пить воду только при жажде, замена воды другими напитками.

Цзян Хуа, заместитель главного врача первой больницы Чжэцзянского университета, отметил, что на самом деле формирование привычки употреблять больше воды может уменьшить нагрузку на почки. Если у вас нет проблем со здоровьем, то вы должны в день пить как минимум 1500 мл, но не больше 2500 мл. Если же вы страдаете болезнями, связанными с сердцем, печенью, почками, то вам нужно определить количество необходимой воды в сутки в зависимости от количества выделяемой мочи и пота. Также при камнях в почках следует пить больше воды, чем требуется здоровым людям.

Если вы хотите, чтобы ваши почки оставались здоровыми, откажитесь от этих двух привычек. Первая - употребление воды во время или после спортивной тренировки. Рекомендуется пить воду только перед тренировками, причём в течение одного-двух часов. Её количество должно равняться 400-600 мл, а выпивать всё следует в несколько приёмов.

Другая вредная привычка - это употребление воды во время приёма пищи. Ли Цзиннань, заведующий отделением гастроэнтерологии пекинской больницы «Хэсе», подчеркнул, что из-за этого нарушается работа пищеварительной системы. Лучше всего будет, если человек выпьет воду за 30 минут до еды.

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