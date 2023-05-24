Вредят ли здоровью мясные деликатесы

Некоторые недавние исследования показали, что мясные деликатесы могут иметь побочные эффекты. Но на самом деле влияние на здоровье такого мяса неоднозначно.

Мясные деликатесы могут навредить, и вот чем.

Они содержат много натрия. При чрезмерном потреблении натрия у человека поднимается кровяное давление и возрастает вероятность развития болезней сердца, инсульта. Также это может привести к задержке жидкости в организме, к отёкам, вздутию живота, проблемам с почками.

Могут способствовать повышенному риску развития некоторых заболеваний. Это определённые виды рака (в том числе колоректальный рак), сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца. Повышается и риск смерти.

Есть вероятность заражения опасными бактериями. И эта вероятность выше, чем когда вы едите свежеприготовленное мясо. К примеру, из-за бактерии Listeria monocytogenes вы можете столкнуться с серьёзными заболеваниями. Особенно опасно это для беременных женщин, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом.