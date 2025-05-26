Время и регулярность оказались ключевыми факторами улучшения физической формы

Важно также понимать, что физическая активность охватывает все повседневные движения. В том числе выполнение поручений, уборка дома, работа в саду, походы за продуктами, прогулки.

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