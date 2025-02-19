Время и регулярность сна оказались важны для здоровья сердца у подростков

В ходе нового исследования специалисты обнаружили два паттерна, которые могут способствовать повышению риска возникновения сердечных болезней. Для этого эксперты оценивали две отдельные группы подростков в разное время года. В течение учебного года участники с нерегулярным графиком сна в будни имели более низкую вариабельность сердечного ритма (ВСР), а это ключевой маркер работы сердца и сосудов.

В дни, когда школы не было (например, в выходные), подростки, которые ложились спать позже и проводили в постели больше времени, тоже имели более низкую ВСР. Оба эти паттерна — это признаки того, что внутренние часы ребёнка не синхронизированы с циклом сна-бодрствования и учебным, социальным или рабочим графиком.