Время отхода ко сну у детей оказалось связано со здоровьем кишечника

Новое исследование было опубликовано в Scientific Reports. Учёные провели анализ в ходе этой работы геномики образцов кала 88 здоровых детей в возрасте от 2 до 14 лет. Также участников разделили на две группы: те, кто шёл спать до 9:30 вечера, и те, кто засыпал позже.

Оказалось, что дети, которые ложились спать рано, имели больше определённых полезных кишечных бактерий. Это Akkermansia muciniphila, Holdemania filiformis, Firmicutes bacterium CAG-95, Streptococcus sp. A12, Weissella confusa, Clostridium sp. CAG-253, Alistipes finegoldii и Eubacterium siraeum.

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