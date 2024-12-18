Всего 1,5 минуты интенсивных упражнений в день снизили риск развития болезней сердца

Всего 1,5 минуты интенсивных упражнений в день снизили риск развития болезней сердцаЭто показало новое исследование
В ходе недавнего исследования выяснилось, что эффект от коротких периодов активности ярче всего был виден у женщин: всего 1,5 минуты в день оказались связаны со снижением риска возникновения сердечного приступа на 33% и сердечной недостаточности на 40%.
Более ранние научные работы тоже показали, что подобные всплески интенсивной физической активности положительно влияют на здоровье. Согласно исследованию 2022 года, 15−20 минут высокоинтенсивных упражнений в неделю связано со снижением риска смертности от всех причин на 16−40%.
Бенджамин Гордон, доцент кафедры прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды, также добавил, что короткие периоды активности помогают больше двигаться и стимулируют обмен веществ.
Полезные для сердца виды активности, о которых упоминается в новом исследовании, включали интенсивную работу в саду, подъём в гору или по лестнице, спринт, энергичные игры с детьми или домашними животными.
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