Всего 1,5 минуты интенсивных упражнений в день снизили риск развития болезней сердца

Более ранние научные работы тоже показали, что подобные всплески интенсивной физической активности положительно влияют на здоровье. Согласно исследованию 2022 года, 15−20 минут высокоинтенсивных упражнений в неделю связано со снижением риска смертности от всех причин на 16−40%.

Бенджамин Гордон, доцент кафедры прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды, также добавил, что короткие периоды активности помогают больше двигаться и стимулируют обмен веществ.

Полезные для сердца виды активности, о которых упоминается в новом исследовании, включали интенсивную работу в саду, подъём в гору или по лестнице, спринт, энергичные игры с детьми или домашними животными.

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