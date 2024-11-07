Всего 46 минут дополнительного сна улучшили психическое здоровье

Всего 46 минут дополнительного сна улучшили психическое здоровьеЭто показало новое исследование
Новое исследование было сосредоточено на том, как сон может активно улучшать благополучие человека. Чувство благодарности, стойкость и процветание обычно рассматриваются как черты личности, поддерживающие хороший сон. Однако учёные решили выяснить, может ли сам сон усиливать эти черты.
В эксперименте приняли участие 90 молодых людей. Им случайным образом было назначено позднее, раннее или обычное время отхода ко сну в течение одной рабочей недели.
Оказалось, что люди, которые спали дольше, показали заметные улучшения в плане устойчивости, благодарности и общего процветания. Эффект был уже после увеличения сна на 46 минут за ночь. Участники также заметили, что у них было большее удовлетворение жизнью. Когда же людям сокращали сон на 37 минут, эффект был обратным.
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