Всего 46 минут дополнительного сна улучшили психическое здоровье

Новое исследование было сосредоточено на том, как сон может активно улучшать благополучие человека. Чувство благодарности, стойкость и процветание обычно рассматриваются как черты личности, поддерживающие хороший сон. Однако учёные решили выяснить, может ли сам сон усиливать эти черты.

В эксперименте приняли участие 90 молодых людей. Им случайным образом было назначено позднее, раннее или обычное время отхода ко сну в течение одной рабочей недели.