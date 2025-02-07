Всего несколько часов занятий йогой значительно снизили уровень стресса

Молодые люди, которые участвовали в исследовании 2023 года, сходили на йогу всего восемь раз. Они должны были при этом вести дневник или журнал. Там их просили в свободной форме писать, что они думали и чувствовали до и после занятий йогой, а также как они эту практику воспринимали.

Как в анкетах, так и в интервью, эксперты заметили акцент подростков на расслаблении и снижении стресса. Молодые люди сообщали, что йога помогла им в релаксации. В результате они стали более расслабленными. Это привело к улучшению их самочувствия.