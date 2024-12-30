Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 декабря 2024, 04:30
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Всего один-два дня: сколько можно хранить открытую красную икру

При этом важно поддерживать определённую температуру
Икра — довольно капризный продукт. Она может быстро утратить вкус, текстуру и свежесть, если хранить её неправильно.
Всего один-два дня: сколько можно хранить открытую красную икру
© azerbaijan_stockers

Сроки хранения икры зависят от того, где она хранится. Если баночка запечатана, то её можно держать в холодильнике несколько недель минимум, а максимум — два месяца. Главное при этом следить за температурой.

Если же икру уже открыли, то её нужно съесть за один-два дня. Иначе она испортится. При комнатной же температуре этот продукт не живёт дольше двух часов.

Всего один-два дня: сколько можно хранить открытую красную икру
© Polina Tankilevitch

Идеальная температура для хранения икры — это -2 градуса по Цельсию. После вскрытия этот продукт нужно переложить в герметичный контейнер, а ещё лучше, если упаковка будет вакуумной. Минимизируйте контакт икры с воздухом: так она не станет сухой. Наконец, не замораживайте икру, так как это портит её вкус и текстуру.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.