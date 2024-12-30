Всего один-два дня: сколько можно хранить открытую красную икру

Сроки хранения икры зависят от того, где она хранится. Если баночка запечатана, то её можно держать в холодильнике несколько недель минимум, а максимум — два месяца. Главное при этом следить за температурой.

Если же икру уже открыли, то её нужно съесть за один-два дня. Иначе она испортится. При комнатной же температуре этот продукт не живёт дольше двух часов.