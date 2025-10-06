Всё дело в эволюции: вот почему мы хорошо запоминаем критику и не верим комплиментам

Склонность больше внимания уделять негативной информации - это древний механизм выживания. Наши предки, которые надолго запоминали угрозы, имели больше шансов на размножение и продолжение рода. Хотя в современном мире жизнь кардинально отличается от суровых условий прошлого, наш мозг продолжает работать по-старому. Критические замечания для нас - это потенциальная угроза выживанию. Поэтому одно негативное слово может перечеркнуть все комплименты.

Когда нас критикуют, активируется миндалевидное тело. Эта часть мозга отвечает за обработку эмоций и распознавание угроз. Далее происходит выброс гормона стресса кортизола. Также учёные отмечает, что критика заставляет работать те же области мозга, которые активируются при переживании физической боли. Одновременно начинает хуже работать префронтальная кора, ответственная за рациональное мышление.