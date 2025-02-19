Всё дело в обновлении кожи: почему загар исчезает зимой

Меланин нужен не только для окраски кожи, волос, глаз. Он также защищает клетки от воздействия вредных УФ-лучей.

В результате чем интенсивнее солнечное излучение, тем больше меланина будет вырабатываться. И тем более тёмным станет загар.

Но наша кожа постоянно обновляется. Например, верхний её слой каждый месяц «сходит» полностью. Поэтому и загар постепенно бледнеет и в конце концов исчезает.