Всё дело в памяти: психолог рассказала, почему мы плохо запоминаем сны

Исследования показывают, что женщины способны вспомнить немного больше снов, чем мужчины. Для лучшего запоминания сновидений нужно просыпаться, когда ещё сохраняется след памяти. Именно поэтому те, кто спит крепко, реже помнят, что им снилось, чем люди, которые регулярно просыпаются ночью.

Если вы хотите лучше запоминать сны, не спешите начинать свой день. Вместо этого просыпайтесь медленно и первым делом подумайте, снилось ли вам что-то и что именно.