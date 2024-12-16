Всё дело в памяти: психолог рассказала, почему мы плохо запоминаем сны

Опубликовано 16 декабря 2024, 04:301 мин.
Всё дело в памяти: психолог рассказала, почему мы плохо запоминаем сныИ как это можно исправить
Трудности с припоминанием снов могут быть связаны с различными факторами. Например, с отношением к сновидениям. Если вас интересуют сны, то вы с большей вероятностью их вспомните.
Исследования показывают, что женщины способны вспомнить немного больше снов, чем мужчины. Для лучшего запоминания сновидений нужно просыпаться, когда ещё сохраняется след памяти. Именно поэтому те, кто спит крепко, реже помнят, что им снилось, чем люди, которые регулярно просыпаются ночью.
Если вы хотите лучше запоминать сны, не спешите начинать свой день. Вместо этого просыпайтесь медленно и первым делом подумайте, снилось ли вам что-то и что именно.
Может помочь и запись подробностей сновидений в дневник сна. В ходе одного исследования, опубликованного в The Journal of Creative Behavior, люди, которые специально записывали каждый день сны в журнал, смогли вспомнить больше, чем те, кто записывал самые яркие воспоминания предыдущего дня.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова