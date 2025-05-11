Всё дело в печени: учёные объяснили, что вызывает повышенный уровень холестерина в крови

С избытком холестерина связаны болезни сердца, инсульты, тромбы. При этом во многих случаях повышенный уровень этого вещества в организме не имеет никаких симптомов.

Одно из самых распространённых заблуждений также заключается в том, что большая часть холестерина в организме поступает из пищи. На самом же деле большая часть этого вещества вырабатывается печенью, а только около 20% мы получаем с едой.

Прежде всего, для снижения уровня холестерина нужно ограничить потребление продуктов с этим веществом. Для этого необходимо избегать животных жиров. Также известно, что насыщенные жиры могут нарушить функцию рецепторов, которые помогают печени контролировать общее количество холестерина ЛПНП. Повышению уровня "плохого" холестерина способствуют из-за содержания насыщенных жиров тропические масла (пальмовое или кокосовое масло), выпечка, сладости, жареные продукты.