Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 октября 2025, 11:15
1 мин.

Всё дело в сорте: насколько безопасно есть сыр с плесенью

Нюансов гораздо больше, чем вы думаете
Заплесневелые продукты у многих из нас вызывают отвращение, но с сыром ситуация особая. Для производства некоторых сортов нужны определённые виды плесени, и есть такие сыры можно.
Всё дело в сорте: насколько безопасно есть сыр с плесенью
© Delta Studio/Shutterstock

Совершенно безопасно употреблять в пищу такие сыры с плесенью, как рокфор, горгонзола, стилтон, бри, голубой сыр. Их делают с использованием особых штаммов плесени.

Всё дело в сорте: насколько безопасно есть сыр с плесенью
© NoDerog / Getty Images

Но если вы заметите зелёную пушистую плесень на других мягких сырах или на твороге - знайте, что это признак порчи. Лучше всего такой сыр выбросить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.