Всё дело в сорте: насколько безопасно есть сыр с плесенью

Но если вы заметите зелёную пушистую плесень на других мягких сырах или на твороге - знайте, что это признак порчи. Лучше всего такой сыр выбросить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.