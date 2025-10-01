Всё дело в сорте: насколько безопасно есть сыр с плесенью

Опубликовано 01 октября 2025, 11:151 мин.
Всё дело в сорте: насколько безопасно есть сыр с плесеньюНюансов гораздо больше, чем вы думаете
Заплесневелые продукты у многих из нас вызывают отвращение, но с сыром ситуация особая. Для производства некоторых сортов нужны определённые виды плесени, и есть такие сыры можно.
Совершенно безопасно употреблять в пищу такие сыры с плесенью, как рокфор, горгонзола, стилтон, бри, голубой сыр. Их делают с использованием особых штаммов плесени.
Но если вы заметите зелёную пушистую плесень на других мягких сырах или на твороге - знайте, что это признак порчи. Лучше всего такой сыр выбросить.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова