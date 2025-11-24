Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 ноября 2025, 15:00
Всё хуже, чем предполагалось: как пластик влияет на морских обитателей

Вот что показывают последние исследования
Морские животные поедают пластиковый мусор, который мы выбрасываем в водоёмы. Но какая доза будет для них смертельной? На этот вопрос решили ответить учёные в исследовании, опубликованном в Трудах Национальной академии наук.
© Phys.org

В рамках новой работы эксперты проанализировали результаты вскрытия более 10 000 животных. Далее они смоделировали, как разные виды пластика могут влиять на морскую жизнь и в какой момент доза становится смертельной.

Учёные обнаружили, что всего шесть кусочков пластика, каждый размером меньше горошины, с вероятностью 90% могли привести к смерти птиц.

© Anantara

Значительному риску подвергаются морские черепахи - из-за распространённости мягкого пластика (например, пакетов). Особенно смертоносны эти предметы были также для морских млекопитающих. Причём половина проанализированных особей принадлежала к видам, занесённым в Красную книгу в качестве находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых или исчезающих.

Особенно опасными для животных среди материалов оказались воздушные шары и пластиковые пакеты. Исследование было сосредоточено на случаях смерти, наступивших вскоре после травмы желудочно-кишечного тракта.