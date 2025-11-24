Всё хуже, чем предполагалось: как пластик влияет на морских обитателей

Всё хуже, чем предполагалось: как пластик влияет на морских обитателейВот что показывают последние исследования
В рамках новой работы эксперты проанализировали результаты вскрытия более 10 000 животных. Далее они смоделировали, как разные виды пластика могут влиять на морскую жизнь и в какой момент доза становится смертельной.
Учёные обнаружили, что всего шесть кусочков пластика, каждый размером меньше горошины, с вероятностью 90% могли привести к смерти птиц.
Значительному риску подвергаются морские черепахи - из-за распространённости мягкого пластика (например, пакетов). Особенно смертоносны эти предметы были также для морских млекопитающих. Причём половина проанализированных особей принадлежала к видам, занесённым в Красную книгу в качестве находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых или исчезающих.
Особенно опасными для животных среди материалов оказались воздушные шары и пластиковые пакеты. Исследование было сосредоточено на случаях смерти, наступивших вскоре после травмы желудочно-кишечного тракта.