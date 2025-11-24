Всё хуже, чем предполагалось: как пластик влияет на морских обитателей

В рамках новой работы эксперты проанализировали результаты вскрытия более 10 000 животных. Далее они смоделировали, как разные виды пластика могут влиять на морскую жизнь и в какой момент доза становится смертельной.

Учёные обнаружили, что всего шесть кусочков пластика, каждый размером меньше горошины, с вероятностью 90% могли привести к смерти птиц.