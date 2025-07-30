Всё неоднозначно: что говорят учёные о влиянии экранов смартфонов на здоровье глаз

Правда, учёные также обнаружили, что если долгое время пользоваться смартфоном, то он будет воздействовать на мозг аналогично наркотической зависимости. Проявляется это в том, что у человека развивается повышенная тревожность, дефицит внимания, беспокойство, когда у него нет доступа к гаджету.

Свет от экранов, особенно вечером, может подавлять выработку мелатонина. Этот гормон регулирует сон и бодрствование. В результате ухудшаются качество сна, общее настроение, когнитивные функции.

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