Всё неоднозначно: фармацевт рассказала, как кофеин влияет на воспаление в организме

Научные работы, в которых изучается влияние кофеина на воспаление, дают неоднозначные результаты. Часто мы получаем кофеин из кофе, и этот напиток, как считается, действительно борется с воспалением. Одно исследование связало употреблением большего количества кофе со снижением уровня воспалительных маркеров. Согласно другой работе, для этого снижения нужно пить не менее 4 чашек в день.

При этом некоторые исследования показывают, что в зависимости от человека кофе и кофеин могут, наоборот, усиливать воспаление.