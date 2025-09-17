Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 сентября 2025, 23:15
1 мин.

Всё неоднозначно: фармацевт рассказала, как кофеин влияет на воспаление в организме

Он содержится в кофе, чае, газировках и энергетиках
Кофеин считается натуральным стимулятором. Известно, что кофе, самый популярный источник этого вещества, может оказывать противовоспалительное действие. Однако сам по себе кофеин не влияет на воспаление таким же образом.
Научные работы, в которых изучается влияние кофеина на воспаление, дают неоднозначные результаты. Часто мы получаем кофеин из кофе, и этот напиток, как считается, действительно борется с воспалением. Одно исследование связало употреблением большего количества кофе со снижением уровня воспалительных маркеров. Согласно другой работе, для этого снижения нужно пить не менее 4 чашек в день.

При этом некоторые исследования показывают, что в зависимости от человека кофе и кофеин могут, наоборот, усиливать воспаление.

Сам по себе кофеин может как усиливать, так и ослаблять воспаление. На его роль в этом процессе могут влиять и другие факторы. Среди них количество антиоксидантов в напитке, вид кофе (в напитке из необжаренных зёрен больше противовоспалительной хлорогеновой кислоты), добавленные ингредиенты (сахар, сливки, молоко могут вызвать воспаление).

