Всё неоднозначно: фармацевт рассказала, как кофеин влияет на воспаление в организме

Всё неоднозначно: фармацевт рассказала, как кофеин влияет на воспаление в организмеОн содержится в кофе, чае, газировках и энергетиках
Научные работы, в которых изучается влияние кофеина на воспаление, дают неоднозначные результаты. Часто мы получаем кофеин из кофе, и этот напиток, как считается, действительно борется с воспалением. Одно исследование связало употреблением большего количества кофе со снижением уровня воспалительных маркеров. Согласно другой работе, для этого снижения нужно пить не менее 4 чашек в день.
При этом некоторые исследования показывают, что в зависимости от человека кофе и кофеин могут, наоборот, усиливать воспаление.
Сам по себе кофеин может как усиливать, так и ослаблять воспаление. На его роль в этом процессе могут влиять и другие факторы. Среди них количество антиоксидантов в напитке, вид кофе (в напитке из необжаренных зёрен больше противовоспалительной хлорогеновой кислоты), добавленные ингредиенты (сахар, сливки, молоко могут вызвать воспаление).
