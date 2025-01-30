Всё неоднозначно: помогает ли виноград похудеть

В то же время в другом обзоре, опубликованном в 2021 году, не было никаких доказательств того, что ресвератрол может бороться с ожирением. В 2022 году учёные тоже пришли к выводу, что это вещество не помогает в снижении веса.

Одно исследование с участием мышей продемонстрировало, что виноград уменьшает жировые отложения в печени и может увеличить продолжительность жизни. Однако подобные преимущества для здоровья людей на сегодня не были найдены.

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