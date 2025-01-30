Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2025, 00:45
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Всё неоднозначно: помогает ли виноград похудеть

Вот что показывают исследования
Если вы хотите сбросить вес, то виноград может стать вкусной, сытной и питательной закуской. Он низкокалорийный и нежирный. Однако научные работы дают противоречивые результаты относительно его пользы для похудения.
Всё неоднозначно: помогает ли виноград похудеть
© Farm Fresh Fundraising

В ходе исследования 2016 года было обнаружено, что виноград и другие фрукты содержат сахар, но при этом помогают похудеть.

Обзор научных работ 2020 года рассматривал ресвератрол с точки зрения его влияния на потерю веса. Оказалось, что он действительно снижает вес и увеличивает мышечную массу.

Всё неоднозначно: помогает ли виноград похудеть
© lechatnoir / Getty Images

В то же время в другом обзоре, опубликованном в 2021 году, не было никаких доказательств того, что ресвератрол может бороться с ожирением. В 2022 году учёные тоже пришли к выводу, что это вещество не помогает в снижении веса.

Одно исследование с участием мышей продемонстрировало, что виноград уменьшает жировые отложения в печени и может увеличить продолжительность жизни. Однако подобные преимущества для здоровья людей на сегодня не были найдены.

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