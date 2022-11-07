Вы не можете уснуть. Что лучше всего делать в этом случае: ответ учёных

Если вы не можете заснуть в комнате, где обычно спите, то встаньте и на какое-то время займитесь другими делами в другой комнате. Это даст возможность вашему мозгу ассоциировать сон с обстановкой в спальне. Поэтому и возвращаться в эту комнату имеет смысл только тогда, когда вы будете готовы ко сну.

Некоторым людям могут помочь заснуть различные методы релаксации. Это, например, дыхательные техники (на раз-два-три-четыре вдохнуть через нос и точно так же на раз-два-три-четыре выдохнуть через рот).