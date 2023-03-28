Вы счастливы в отношениях? Значит, вы в целом здоровее остальных

В целом оказалось, что в среднем люди, имеющие больше положительного и меньше негативного опыта отношений, сообщали о меньшем количестве стресса, лучшем совладании с собой, более низком давлении. Это способствовало в лучшей работе организма с физиологической точки зрения. И наоборот: изменчивость в отношениях, конфликты чаще предсказывали стресс, преодоление трудностей, давление.