Вялость и другие признаки, что ваш метаболизм нуждается в перезагрузке после 50

Вялость и другие признаки, что ваш метаболизм нуждается в перезагрузке после 50Проверьте себя
Вот несколько признаков, что ваш метаболизм может выиграть от "перезагрузки".
Усталость или вялость. Когда митохондрии не функционируют как надо, это может плохо сказаться на вашем самочувствии. В результате у вас снизится уровень энергии в течение дня, сознание станет затуманенным.
Необъяснимое увеличение веса. Из-за гормональных изменений после 50 лет в области живота накапливается жир.
Снижение силы и мышечного тонуса. Когда мышцы уменьшаются, ухудшается и способность организма сжигать калории в движении и в состоянии покоя. При этом потеря мышечной массы начинает ускоряться после 50 лет.
Проблемы со сном. Плохой сон приводит к нарушению выработки метаболических гормонов - кортизола и грелина. Это может вызвать изменение аппетита, а также способа, при помощи которого организм запасает жир.
Тяга к еде. Это ещё один признак, что вам пора проверить свой метаболизм. При снижении чувствительности к инсулину может часто возникать голод, особенно если вы едите много углеводов или продуктов с большим количеством сахара.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.