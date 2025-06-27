Вялость и другие признаки, что ваш метаболизм нуждается в перезагрузке после 50

Вот несколько признаков, что ваш метаболизм может выиграть от "перезагрузки".

Усталость или вялость. Когда митохондрии не функционируют как надо, это может плохо сказаться на вашем самочувствии. В результате у вас снизится уровень энергии в течение дня, сознание станет затуманенным.

Необъяснимое увеличение веса. Из-за гормональных изменений после 50 лет в области живота накапливается жир.

Снижение силы и мышечного тонуса. Когда мышцы уменьшаются, ухудшается и способность организма сжигать калории в движении и в состоянии покоя. При этом потеря мышечной массы начинает ускоряться после 50 лет.