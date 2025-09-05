Вялость, запоры и не только: вот что произойдёт с вами при отказе от кофеина

Вялость, запоры и не только: вот что произойдёт с вами при отказе от кофеинаБудьте к этому готовы
Головные боли. Когда вы прекращаете пить кофе, кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровоток. Это приводит к головной боли, так как кофеин наоборот сужает сосуды.
Запор. Для решения этой проблемы замените кофеин водой и ешьте много фруктов, овощей, орехов, цельнозерновых продуктов.
Вялость. Кофеин - это стимулятор, поэтому в первые дни отказа от него вы можете испытать упадок сил, сонливость, заторможенность и пр.
Похудение. Во многих популярных кофейных напитках много сахара и калорий. Отказ от кофеина может означать отказ от избытка добавленного сахара.
Расслабленность. От кофеина нередко возникают раздражительность и беспокойство.
Улучшение сна. Большинство из нас пьют напитки с кофеином слишком близко ко времени отхода ко сну.
Белые зубы. По мнению Американской стоматологической ассоциации, кофе и газированные напитки - одни из самых вредных для зубов. Всё потому, что они могут разрушать эмаль.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.