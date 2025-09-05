Вялость, запоры и не только: вот что произойдёт с вами при отказе от кофеина

Головные боли. Когда вы прекращаете пить кофе, кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровоток. Это приводит к головной боли, так как кофеин наоборот сужает сосуды.

Запор. Для решения этой проблемы замените кофеин водой и ешьте много фруктов, овощей, орехов, цельнозерновых продуктов.

Вялость. Кофеин - это стимулятор, поэтому в первые дни отказа от него вы можете испытать упадок сил, сонливость, заторможенность и пр.