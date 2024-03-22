Вязание принесло пользу людям с психическими заболеваниями

Вязание принесло пользу людям с психическими заболеваниямиОб этом говорится в новом исследовании
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Journal of Occupational Science. В ходе этой работы учёные проанализировали посты с международного онлайн-форума волокнистого искусства Ravelry. На этом ресурсе вязальщицы обсуждают своё хобби.
Выяснилось, что существует три очевидных способа, при помощи которых вязание улучшает здоровье людей. Прежде всего, это хобби помогает расслабиться. Также это увлечение предполагает, что человек идентифицирует себя как вязальщика (вязальщицу) и не так много взаимодействует с другими людьми. Наконец, вязание помогает упорядочить жизнь, что способствует улучшению психического здоровья человека.
Некоторые вязальщицы отмечали, в процессе занятия своим любимым делом мышление у них становилось более ясным и в целом им было легче управлять.
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