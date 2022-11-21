Выгорели на работе? Вот как вы можете восстановиться

Выгорели на работе? Вот как вы можете восстановитьсяИ для этого вовсе не обязательно брать длинный отпуск
Психолог из Мангеймского университета в Германии Сабина Зоннентаг отметила, что если ваша работа связана со стрессом, то вам обязательно нужно уметь восстанавливаться. И делать это необходимо в свободное время правильно.
Проблема заключается в том, что людей, которые больше всего нуждаются в восстановлении после стресса, это может оказаться крайне сложной задачей. Называется это парадоксом выходных. Есть большая вероятность того, что если работа у вас связана с большим количеством стресса, то вам тяжело полноценно отдыхать после неё.
Данный парадокс подтверждается в исследовании 2021 года. В этой работе специалисты объединили результаты 198 исследований. Направлены эти исследования были на изучение состояния сотрудников дома и на рабочем месте. Оказалось, что у тех, чья работа связана с сильным эмоциональным и интеллектуальным истощением, намного меньше шансов отдохнуть полноценно и восстановиться. При этом люди, которые занимаются тяжёлым физическим трудом, реже сталкивались с такой проблемой.
Те, кто сильнее всего подвергался на работе стрессу, обычно спали хуже, реже занимались спортом. То есть подобная работа может помешать вести здоровый образ жизни.
Сложнее всего приходится тем, кто работает в сфере здравоохранения. Подобная работа способствует быстрому выгоранию и истощению. То же самое касается работы, на которой нужно общаться с клиентами.
Восстановление - это очень индивидуальный процесс. Учёные разделили подходы к отдыху на несколько групп. Среди таких групп были «оттачивание мастерства» и «расслабление». К последнему может относиться любая деятельность, которая успокаивает ум, к оттачиванию мастерства - вид деятельности, благодаря которому человек совершенствуется в новой для него области. Например, это может быть рисование или определённый вид спорта.
Также выгоревшие работники должны стараться думать о чём угодно, но только не о работе. Подобный навык называется дистанцированием. Помочь в восстановлении может и отпуск, правда, лишь в некоторой степени. К примеру, одно исследование, в котором участвовали учителя, показало, что после отпуска педагоги возвращались отдохнувшими и заинтересованными, однако этот эффект исчезал спустя месяц.
Предотвратить выгорание, помимо всего прочего, могут мини-перерывы в течение рабочего дня.
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