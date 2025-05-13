Выпады и другие упражнения для поддержания мышц после 40 лет

Выпады. Они задействуют квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия, а также корпус. Выполните 3 сета по 8–10 повторений на каждую ногу. Между сетами отдыхайте 60–90 секунд. При этом держите туловище прямо и не наклоняйтесь вперёд.

Тяга гантелей. Это одно из лучших упражнений для укрепления верхней части спины. Возьмите гантель в правую руку и наклонитесь вперёд, держа спину ровно. Левую руку положите на скамью или прочную поверхность для опоры. Опустите гантель прямо вниз от плеча, потяните гантель к талии, удерживая локоть близко к телу. Сведите лопатки в верхней точке и подконтрольно опустите вес. Выполните все повторения сначала на одну, а потом на другую сторону. Всего сделайте 3–4 подхода по 10–12 повторений на руку. Отдыхайте минуту между подходами. Движение во время выполнения упражнения направляйте локтем, а не кистью.