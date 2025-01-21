Выпечка, мороженое и не только: названы продукты, отказ от которых помогает похудеть

Выпечка на завтрак. Время от времени её есть — нормально. Но не каждое утро. Кевин Шахназари, основатель и генеральный директор FinlyWealth, заменил выпечку на завтраки с высоким содержанием белка.

Конфеты-батончики. Вместо них Тиаго Пита, бренд-директор Whole Food Earth, ест финики сорта меджул. Они сладкие от природы и содержат много клетчатки.

Картофель фри. Пита предпочитает вместо этого блюда органический жареный нут.

Мороженое. Для приготовления более здорового варианта этого лакомства Пита смешивает замороженные бананы с небольшим количеством какао-порошка.

Орехи и семена. Важно при их употреблении следить за размером порций.

Изысканный хлеб и макаронные изделия. Эти продукты плохо насыщают, и через какое-то время вы вновь чувствуете голод.