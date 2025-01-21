Выпечка, мороженое и не только: названы продукты, отказ от которых помогает похудеть

Выпечка, мороженое и не только: названы продукты, отказ от которых помогает похудетьИногда это единственный способ добиться результатов
Выпечка на завтрак. Время от времени её есть — нормально. Но не каждое утро. Кевин Шахназари, основатель и генеральный директор FinlyWealth, заменил выпечку на завтраки с высоким содержанием белка.
Конфеты-батончики. Вместо них Тиаго Пита, бренд-директор Whole Food Earth, ест финики сорта меджул. Они сладкие от природы и содержат много клетчатки.
Картофель фри. Пита предпочитает вместо этого блюда органический жареный нут.
Мороженое. Для приготовления более здорового варианта этого лакомства Пита смешивает замороженные бананы с небольшим количеством какао-порошка.
Орехи и семена. Важно при их употреблении следить за размером порций.
Изысканный хлеб и макаронные изделия. Эти продукты плохо насыщают, и через какое-то время вы вновь чувствуете голод.
Шпинат. Он может быть вреден для людей с непереносимостью гистамина.
Содовая. Чрезмерное употребление таких напитков связывают с увеличением веса, диабетом и другими серьёзными проблемами со здоровьем. Вместо сладких напитков лучше пить травяные чаи.
Подсластители и сахара. Различные батончики «без сахара» удобны, но не дают организму нужных питательных веществ.
Сладкие кофейные напитки. Они добавляют множество калорий в ежедневный рацион.
Закуски из автоматов. Лучше вместо них перекусывать орехами и фруктами.
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