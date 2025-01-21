Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2025, 21:45
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Выпечка, мороженое и не только: названы продукты, отказ от которых помогает похудеть

Иногда это единственный способ добиться результатов
В снижении веса у каждого свой путь. Одни сокращают общее потребление калорий для этого, другие же исключают из рациона определённые продукты. И то, и другое может быть эффективным.
Выпечка, мороженое и не только: названы продукты, отказ от которых помогает похудеть
© urbazon / Getty Images

Выпечка на завтрак. Время от времени её есть — нормально. Но не каждое утро. Кевин Шахназари, основатель и генеральный директор FinlyWealth, заменил выпечку на завтраки с высоким содержанием белка.

Конфеты-батончики. Вместо них Тиаго Пита, бренд-директор Whole Food Earth, ест финики сорта меджул. Они сладкие от природы и содержат много клетчатки.

Картофель фри. Пита предпочитает вместо этого блюда органический жареный нут.

Мороженое. Для приготовления более здорового варианта этого лакомства Пита смешивает замороженные бананы с небольшим количеством какао-порошка.

Орехи и семена. Важно при их употреблении следить за размером порций.

Изысканный хлеб и макаронные изделия. Эти продукты плохо насыщают, и через какое-то время вы вновь чувствуете голод.

Выпечка, мороженое и не только: названы продукты, отказ от которых помогает похудеть
© Shutterstock

Шпинат. Он может быть вреден для людей с непереносимостью гистамина.

Содовая. Чрезмерное употребление таких напитков связывают с увеличением веса, диабетом и другими серьёзными проблемами со здоровьем. Вместо сладких напитков лучше пить травяные чаи.

Подсластители и сахара. Различные батончики «без сахара» удобны, но не дают организму нужных питательных веществ.

Сладкие кофейные напитки. Они добавляют множество калорий в ежедневный рацион.

Закуски из автоматов. Лучше вместо них перекусывать орехами и фруктами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.