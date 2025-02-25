Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2025, 07:30
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Выпейте воды: что обязательно нужно сделать с утра при похмелье

Об этом сказала диетолог
Существует один простой способ почувствовать себя лучше, если у вас похмелье. И это гидратация, говорит Джоханна Кац, профилактический диетолог.
Выпейте воды: что обязательно нужно сделать с утра при похмелье
© Bogue Sound Distillery

Прежде всего, вы страдаете от похмелья, скорее всего, из-за того, что алкоголь приводит к обезвоживанию. Об этом говорит и Национальный институт здравоохранения: лёгкое обезвоживание, вероятно, способствует появлению симптомов похмелья. А это жажда, усталость и головная боль.

Лучше всего первым делом с утра, когда вы просыпаетесь с похмельем, выпивать воды. Также может помочь напиток с электролитами: кокосовая вода, спортивный напиток или вода с щепоткой соли. Попробуйте и различные продукты, насыщающие организм влагой: арбуз или яблоки.

Выпейте воды: что обязательно нужно сделать с утра при похмелье
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Среди других способов облегчить похмелье: употребление еды (это могут быть углеводы из тостов или крекеров, белок из яичницы-болтуньи), больше отдыха, приём обезболивающих, отказ от алкоголя, движение.

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