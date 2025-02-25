Выпейте воды: что обязательно нужно сделать с утра при похмелье

Прежде всего, вы страдаете от похмелья, скорее всего, из-за того, что алкоголь приводит к обезвоживанию. Об этом говорит и Национальный институт здравоохранения: лёгкое обезвоживание, вероятно, способствует появлению симптомов похмелья. А это жажда, усталость и головная боль.

Лучше всего первым делом с утра, когда вы просыпаетесь с похмельем, выпивать воды. Также может помочь напиток с электролитами: кокосовая вода, спортивный напиток или вода с щепоткой соли. Попробуйте и различные продукты, насыщающие организм влагой: арбуз или яблоки.