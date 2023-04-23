Выполняйте эти пять упражнений в спортзале, если хотите сбросить вес

Чтобы похудеть, подумайте о включении в вашу тренировку любого вида кардио. Это может быть бег или ходьба на беговой дорожке, занятия на велотренажёре, использование эллиптического тренажёра. Ниже также перечислены подобные упражнения, которые помогут снизить вес.

Приседания. Они подходят для наращивания мышечной массы и увеличения частоты сердечных сокращений. Всё дело в том, что при их выполнении задействуется сразу множество крупных мышц.

Сгибание рук с гантелями. Перед выполнением этого упражнения нужно поставить ноги на ширину плеч. Следите, чтобы ваши локти не отклонялись от боков, когда поднимаете одну из гирь к плечу.