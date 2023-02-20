Высокая температура тоже может встречаться при раке

В некоторых исследованиях отмечается, что чаще всего встречается повышенная температура при раке крови. То есть при лимфоме и лейкемии. А вот самые распространённые виды рака (рак лёгких, кишечника, молочной железы) с меньшей вероятностью вызовут у человека лихорадку. Правда, если опухоль перешла на печень, то у него всё-таки может подняться температура.

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