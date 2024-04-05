Высокие уровни глюкозы и триглицеридов оказались связаны с психическими расстройствами

Кроме того, в течение 20 лет до постановки диагноза у пациентов с депрессией, тревогой или расстройствами, связанными со стрессом, наблюдались более высокие уровни глюкозы, триглицеридов и общего холестерина. В течение 10 лет у них были высокие показатели аполипопротеина AI и аполипопротеина B по сравнению со здоровыми людьми (контрольная группа).

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