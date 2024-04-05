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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 апреля 2024, 07:30
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Высокие уровни глюкозы и триглицеридов оказались связаны с психическими расстройствами

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Network Open
Харилаос Чурпилиадис, доктор медицинских наук из Каролинского института в Стокгольме, вместе с коллегами провёл исследование со сбором данных 211 200 человек. Специалисты хотели выяснить, связаны ли биомаркеры углеводов, липидов, и метаболизм аполипопротеина с риском депрессии, тревоги и психических расстройств, вызванных стрессом.
Высокие уровни глюкозы и триглицеридов оказались связаны с психическими расстройствами
© Medical Xpress

Команда учёных обнаружила, что из всех участников у 16 ​​256 человек были диагностированы депрессия, тревога или расстройства, связанные со стрессом, в течение в среднем 21 года. При этом высокие показатели глюкозы и триглицеридов были связаны с повышенным последующим риском всех исследованных психических расстройств. Снижение вероятности развития этих расстройств наблюдалось при высоких уровнях липопротеинов высокой плотности.

Высокие уровни глюкозы и триглицеридов оказались связаны с психическими расстройствами
© Neuroscience News

Кроме того, в течение 20 лет до постановки диагноза у пациентов с депрессией, тревогой или расстройствами, связанными со стрессом, наблюдались более высокие уровни глюкозы, триглицеридов и общего холестерина. В течение 10 лет у них были высокие показатели аполипопротеина AI и аполипопротеина B по сравнению со здоровыми людьми (контрольная группа).

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