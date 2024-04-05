Высокие уровни глюкозы и триглицеридов оказались связаны с психическими расстройствами

Высокие уровни глюкозы и триглицеридов оказались связаны с психическими расстройствамиОб этом говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Network Open
Команда учёных обнаружила, что из всех участников у 16 256 человек были диагностированы депрессия, тревога или расстройства, связанные со стрессом, в течение в среднем 21 года. При этом высокие показатели глюкозы и триглицеридов были связаны с повышенным последующим риском всех исследованных психических расстройств. Снижение вероятности развития этих расстройств наблюдалось при высоких уровнях липопротеинов высокой плотности.
Кроме того, в течение 20 лет до постановки диагноза у пациентов с депрессией, тревогой или расстройствами, связанными со стрессом, наблюдались более высокие уровни глюкозы, триглицеридов и общего холестерина. В течение 10 лет у них были высокие показатели аполипопротеина AI и аполипопротеина B по сравнению со здоровыми людьми (контрольная группа).
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