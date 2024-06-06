Высокий уровень тестостерона оказался связан с болезнью сердца

В ходе исследования специалисты собрали данные о 4570 мужчинах, участвовавших в клиническом научном проекте ASPREE. После учёта возраста, статуса курения и индекса массы тела у них эксперты обнаружили, что у людей с мерцательной аритмией изначально был выше уровень тестостерона, чем те, у кого этого состояния не было: 17 наномолей на литр против 15,7.

Взаимосвязь между тестостероном и риском ФП была нелинейной. Это значит, что мужчины, у которых уровень тестостерона падал ниже нормы, тоже имели больше шансов на развитие фибрилляции предсердий.

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