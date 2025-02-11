Высокобелковая диета оказалась полезнее при похудении, чем низкоуглеводная

Многие низкоуглеводные диеты содержат больше белка, чем стандартные диеты, а многие высокобелковые диеты — меньше углеводов. Результаты одной работы показали, что люди, которые потребляли 30% углеводов, 30% белков и 40% жиров в течение четырёх недель, потеряли на 58% больше веса, чем те, кто соблюдал средиземноморскую диету с 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.

Согласно другому исследованию, диета, включающая 33% углеводов, 34% белков и 30% жиров, оказалась эффективнее для людей с ожирением, чем низкокалорийная с 53% углеводов, 20% белков и 27% жиров. Придерживались такого варианта питания участники девять месяцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.