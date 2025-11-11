Высокое кровяное давление у 30-летних оказалось связано с сердечным приступом

Высокое кровяное давление у 30-летних оказалось связано с сердечным приступомОб этом говорится в новом исследовании
В научной статье, опубликованной в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging, отмечается, что если человек в 30 лет живёт с высоким кровяным давлением, то у него больше шансов в будущем столкнуться с инсультом или инфарктом. Чем дольше у участников было повышенное артериальное давление и чем резче оно повышалось, тем сильнее снижался приток крови к сердцу.
Вероятность развития повышенного или быстро растущего артериального давления у людей наблюдалась уже с 36 лет, даже если они в настоящий момент не соответствовали критериям диагностики «высокого» артериального давления.
Всего в новом исследовании приняли участие 505 человек, которые родились в течение одной недели марта 1946 года. Им измеряли давление в возрасте 36, 43, 53, 62, 69 и 77 лет. Повышенное кровяное давление в каждый из этих периодов было связано с ухудшением кровоснабжения сердечной мышцы в более позднем возрасте.
