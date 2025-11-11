Высокое кровяное давление у 30-летних оказалось связано с сердечным приступом

Вероятность развития повышенного или быстро растущего артериального давления у людей наблюдалась уже с 36 лет, даже если они в настоящий момент не соответствовали критериям диагностики «высокого» артериального давления.

Всего в новом исследовании приняли участие 505 человек, которые родились в течение одной недели марта 1946 года. Им измеряли давление в возрасте 36, 43, 53, 62, 69 и 77 лет. Повышенное кровяное давление в каждый из этих периодов было связано с ухудшением кровоснабжения сердечной мышцы в более позднем возрасте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.