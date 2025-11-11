Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 ноября 2025, 20:15
1 мин.

Высокое кровяное давление у 30-летних оказалось связано с сердечным приступом

Об этом говорится в новом исследовании
Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) недавно обнаружили, что у людей с высоким артериальным давлением в возрасте 30–40 лет и в течение трёх десятилетий после этого к 77 годам снижается приток крови к сердечной мышце. Это связано с повышенным риском возникновения инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности в пожилом возрасте.
© cottonbro studio from Pexels

В научной статье, опубликованной в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging, отмечается, что если человек в 30 лет живёт с высоким кровяным давлением, то у него больше шансов в будущем столкнуться с инсультом или инфарктом. Чем дольше у участников было повышенное артериальное давление и чем резче оно повышалось, тем сильнее снижался приток крови к сердцу.

© Colorado Springs Cardiology

Вероятность развития повышенного или быстро растущего артериального давления у людей наблюдалась уже с 36 лет, даже если они в настоящий момент не соответствовали критериям диагностики «высокого» артериального давления.

Всего в новом исследовании приняли участие 505 человек, которые родились в течение одной недели марта 1946 года. Им измеряли давление в возрасте 36, 43, 53, 62, 69 и 77 лет. Повышенное кровяное давление в каждый из этих периодов было связано с ухудшением кровоснабжения сердечной мышцы в более позднем возрасте.

