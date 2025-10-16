Высота, наполнитель и другие критерии выбора подушки, от которой не будет болеть шея и спина

Первый и самый важный аспект при выборе подушки - это её высота. Правильно подобранная подушка должна полностью заполнять зазор, который образуется между шеей, головой и плечами. Шейный отдел при этом остаётся ровным и находится на одной линии с позвоночником.

Разные положения сна требуют разной высоты подушки. Если вы спите на боку, то подушка должна быть упругой и высокой. Лучше всего, если она заполняет пространство между плечом и ухом и не проседает под весом головы.

Если вы любите спать на спине, то подушку выбирайте средней высоты. При сне на животе подушка должна быть как можно более тонкой и мягкой.