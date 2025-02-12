Высвобождение гормонов счастья и не только: почему пение полезно для здоровья

Также пение может приносить удовольствие людям с деменцией. Дело в том, что болезнь не влияет на ту часть мозга, в которой хранятся песни. Благодаря этому пациенты помнят то, что они выучили до начала этой болезни. Если вы хотите сделать пение ресурсом на более поздних этапах жизни и при наступлении деменции — начинать заниматься вокалом нужно в молодом возрасте.

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