Высыпайтесь и следите за питанием: изменения образа жизни, которые помогут при псориазе

Высыпайтесь и следите за питанием: изменения образа жизни, которые помогут при псориазеЕсли вам недавно поставили этот диагноз
Как отмечает доктор медицины Гари Голденберг, дерматолог и основатель Goldenberg Dermatology, псориаз — это системное заболевание, которое может проявляться в виде артрита, метаболического синдрома, депрессии. Также оно может повысить риск возникновения рака.
Вот что дерматологи рекомендуют делать тем, у кого только что обнаружили это заболевание.
Придерживайтесь сбалансированной диеты. Согласно результатам исследования 2022 года, употребление в пищу множества фруктов, овощей, цельного зерна и жирных кислот омега-3 при одновременном отказе от алкоголя, красного мяса и обработанных пищевых продуктов помогает контролировать псориаз и болезни, связанные с ним (диабет, сердечно-сосудистые заболевания). Также подобная диета уменьшает воспаление, укрепляет иммунитет, улучшает общее состояние кожи, говорит Триста Бест, зарегистрированный диетолог Balance One Supplements.
Сосредоточьтесь на противовоспалительных продуктах. К ним относятся фрукты, овощи, бобовые, рыба и цельные зёрна. Добавляйте в рацион также листовую зелень, ягоды, помидоры и красочные овощи, в которых много антиоксидантов, лосось, скумбрию и сардины либо растительные источники омега-3 (семена чиа и грецкие орехи). Некоторым людям с псориазом может помочь уменьшить симптомы и безглютеновая диета.
Избегайте провоцирующих обострение продуктов. Это алкоголь, обработанные продукты, добавленный сахар, красное мясо, глютен.
Регулярно занимайтесь спортом. Люди с псориазом благодаря регулярным физическим нагрузкам могут здоровым образом контролировать вес, снизить уровень стресса, улучшить настрой.
Управляйте стрессом. Уменьшить воспаление и контролировать уровень гормона стресса в организме помогают медитация, йога или практика глубокого дыхания.
Высыпайтесь. Национальный институт здравоохранения рекомендует спать от семи до девяти часов в сутки для поддержания оптимального здоровья.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.