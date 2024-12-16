Высыпайтесь и следите за питанием: изменения образа жизни, которые помогут при псориазе

Как отмечает доктор медицины Гари Голденберг, дерматолог и основатель Goldenberg Dermatology, псориаз — это системное заболевание, которое может проявляться в виде артрита, метаболического синдрома, депрессии. Также оно может повысить риск возникновения рака.

Вот что дерматологи рекомендуют делать тем, у кого только что обнаружили это заболевание.

Придерживайтесь сбалансированной диеты. Согласно результатам исследования 2022 года, употребление в пищу множества фруктов, овощей, цельного зерна и жирных кислот омега-3 при одновременном отказе от алкоголя, красного мяса и обработанных пищевых продуктов помогает контролировать псориаз и болезни, связанные с ним (диабет, сердечно-сосудистые заболевания). Также подобная диета уменьшает воспаление, укрепляет иммунитет, улучшает общее состояние кожи, говорит Триста Бест, зарегистрированный диетолог Balance One Supplements.

Сосредоточьтесь на противовоспалительных продуктах. К ним относятся фрукты, овощи, бобовые, рыба и цельные зёрна. Добавляйте в рацион также листовую зелень, ягоды, помидоры и красочные овощи, в которых много антиоксидантов, лосось, скумбрию и сардины либо растительные источники омега-3 (семена чиа и грецкие орехи). Некоторым людям с псориазом может помочь уменьшить симптомы и безглютеновая диета.

Избегайте провоцирующих обострение продуктов. Это алкоголь, обработанные продукты, добавленный сахар, красное мясо, глютен.