Выявлены факторы риска развития деменции, которые поддаются изменению

Исследования показывают, что некоторые изменения образа жизни могут снизить вероятность развития деменции. Для этого нужно сократить потребление алкоголя, соблюдать здоровую диету, заниматься физическими упражнениями, чтобы предотвратить или обратить вспять диабет. Также старайтесь избегать мест с сильным загрязнением воздуха.

В рамках нового исследования специалисты изучили снимки мозга 40 000 взрослых в Соединённом Королевстве. Возраст участников составлял от 44 до 82 лет. Из 15 факторов, связанных с риском возникновения деменции (холестерин, масса тела, кровяное давление, депрессия, курение, воспаление, слух, сон, социализация, диета, физическая активность, образование, загрязнение воздуха, диабет, частота употребления алкоголя), наиболее значимыми оказались три.