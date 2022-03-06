X- и Y-хромосомы оказались связаны с болезнями сердца у человека

Одно из заболеваний, связанное с такими генами, - стеноз аортального клапана. Это состояние, при котором часть сердца, призванная контролировать приток крови к остальным частям тела, сужается и становится жёсткой. В итоге сердце начинает работать более активно, что способно привести к сердечной недостаточности. При этом сейчас пока нет эффективных лекарств для лечения стеноза.

Согласно более ранним исследованиям, аортальные клапаны у людей с XX и XY-хромосомами затвердевают по-разному. У первых обычно возникает фиброз (повышенное рубцевание), у вторых - повышается отложение кальция. Но почему так происходит?

По мнению автора статьи и её коллег, причина заключается в особенностях генов в «отключенных» X-хромосомах. Именно от них зависит степень жёсткости клапана в сердце при стенозе. Для проведения исследования специалисты создали биоинженерные модели ткани клапана с применением гидрогелей.

Выяснилось, что при снижении активности генов, избежавших отключения в Х-хромосомах, рубцевание клеток ХХ-хромосомы уменьшилось. Также оказалось, что к препаратам, направленным на гены, которые способствуют рубцеванию, более чувствительны были клетки сердечной ткани с XY-хромосомами, а не с XX-хромосомами.

Но лекарства, воздействующие на гены в «отключенных» X-хромосомах, более эффективны при их использовании для клеток с XX-хромосомами.

Также нужно отметить, что женщины имеют набор хромосом XX, мужчины - XY.

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