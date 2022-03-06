X- и Y-хромосомы оказались связаны с болезнями сердца у человека

X- и Y-хромосомы оказались связаны с болезнями сердца у человекаОб этом рассказывает биомедик
По словам автора, учёного-биомедика из Калифорнийского университета в Сан-Диего Брайана Агуадо, у Х-хромосом есть одна интересная функция.
Так, если рассматривать трёхцветных кошек, то их самки практически всегда имеют рыжие и чёрные пятна, поскольку ген, которые отвечает за цвет шерсти, находится в Х-хромосоме. При спаривании чёрной и рыжей кошек их котята обычно наследуют по одной Х-хромосоме от каждого родителя и имеют смесь чёрного и рыжего меха. У самцов же таких кошек обычно полностью чёрная или рыжая шерсть.
Для правильного функционирования организма в каждой из клеток организма «отключается» одна из X-хромосом. Происходит это потому, что кошке или человеку требуется лишь одна X-хромосома. В то же время бывает, что некоторые гены в «выключенной» X-хромосоме остаются активными. Таких генов может у человека насчитываться до одной трети, они и влияют на здоровье и развитие болезней.
Одно из заболеваний, связанное с такими генами, - стеноз аортального клапана. Это состояние, при котором часть сердца, призванная контролировать приток крови к остальным частям тела, сужается и становится жёсткой. В итоге сердце начинает работать более активно, что способно привести к сердечной недостаточности. При этом сейчас пока нет эффективных лекарств для лечения стеноза.
Согласно более ранним исследованиям, аортальные клапаны у людей с XX и XY-хромосомами затвердевают по-разному. У первых обычно возникает фиброз (повышенное рубцевание), у вторых - повышается отложение кальция. Но почему так происходит?
По мнению автора статьи и её коллег, причина заключается в особенностях генов в «отключенных» X-хромосомах. Именно от них зависит степень жёсткости клапана в сердце при стенозе. Для проведения исследования специалисты создали биоинженерные модели ткани клапана с применением гидрогелей.
Выяснилось, что при снижении активности генов, избежавших отключения в Х-хромосомах, рубцевание клеток ХХ-хромосомы уменьшилось. Также оказалось, что к препаратам, направленным на гены, которые способствуют рубцеванию, более чувствительны были клетки сердечной ткани с XY-хромосомами, а не с XX-хромосомами.
Но лекарства, воздействующие на гены в «отключенных» X-хромосомах, более эффективны при их использовании для клеток с XX-хромосомами.
Также нужно отметить, что женщины имеют набор хромосом XX, мужчины - XY.
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