Яблочный уксус и сок алоэ вера улучшат здоровье вашего кишечника

Поддержание здорового уровня глюкозы в крови. Согласно результатам предварительных исследований, алоэ помогает снизить уровень сахара в крови натощак и улучшить уровень холестерина у людей с преддиабетом или диабетом 2 типа. Но многие преимущества сока алоэ вера подтверждены были только экспериментами на животных и испытаниями на небольшом количестве людей. Яблочный уксус был изучен лучше, и он действительно полезен для уровня сахара в крови. А вот про преимущества сочетания этих жидкостей ничего не известно.

Улучшение пищеварения. Сам алоэ вера содержит клетчатку, но при производстве сока она удаляется. С яблочным уксусом та же история. Некоторые говорят, что он облегчает пищеварение, но исследований на эту тему мало.