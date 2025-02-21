Яблоки, авокадо и не только: названы лучшие продукты для здоровья желчного пузыря

Листовая зелень. Шпинат, кудрявая капуста, мангольд богаты магнием и клетчаткой. Эти вещества регулируют выработку желчи и снижают риск образования камней в желчном пузыре.

Авокадо. Оно содержит много полезных мононенасыщенных жиров, которые поддерживают выработку желчи и не перегружают пищеварительную систему. Также авокадо богато клетчаткой, калием и антиоксидантами, уменьшающими воспаление.

Чечевица. Она легко усваивается, поэтому станет прекрасной альтернативой жирным животным белкам. В одной чашке чечевицы — около 15 г клетчатки.