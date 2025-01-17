Яблоки, груши и другие самые полезные фрукты с клетчаткой

Яблоки, груши и другие самые полезные фрукты с клетчаткойВсего их десять
Малина. На одну чашку ягод (123 г) приходится 8 г клетчатки. Также в состав этих ягод входят антиоксидант кверцетин. Он поддерживает иммунную функцию и уменьшает воспаление.
Яблоки. В одном среднем яблоке (154 г) — 4 г клетчатки. Исследование 2015 года показало, что яблоки содержат полифенолы, которые поддерживают работу сердца и помогают регулировать уровень сахара в крови.
Груши. Особенно много в них пектина. Это тип растворимой клетчатки, которая улучшает здоровье кишечника.
Авокадо. Этот фрукт богат клетчаткой и полезными жирами. Эти вещества хорошо насыщают и поддерживают здоровье сердца.
Апельсины. На одну чашку апельсинов (165 г) приходится 3 г клетчатки. Эти фрукты содержат много витамина С, флавоноиды. Последние могут помочь улучшить кровообращение, борются с воспалением.
Ежевика. Из одной чашки этих ягод (144 г) вы получите 8 г клетчатки. Также цвет ежевики связан с антоцианами, мощными антиоксидантами, которые защищают клетки и поддерживают общее здоровье.
Киви. Один киви (75 г) даст вам 2 г клетчатки. Фрукт полезен для пищеварения за счёт того, что в нём есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка.
Инжир. На один средний инжир (50 г) приходится 1,5 г клетчатки.
Гранат. 87 г семян граната содержат 3,5 г клетчатки. В них также много антиоксидантов.
Папайя. На чашку (145 г) этот фрукт содержит 3 г клетчатки. Богат он и витамином С, папаином — пищеварительным ферментом, помогающим расщепить трудноусвояемые белки.
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