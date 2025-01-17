Яблоки, груши и другие самые полезные фрукты с клетчаткой

Малина. На одну чашку ягод (123 г) приходится 8 г клетчатки. Также в состав этих ягод входят антиоксидант кверцетин. Он поддерживает иммунную функцию и уменьшает воспаление.

Яблоки. В одном среднем яблоке (154 г) — 4 г клетчатки. Исследование 2015 года показало, что яблоки содержат полифенолы, которые поддерживают работу сердца и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Груши. Особенно много в них пектина. Это тип растворимой клетчатки, которая улучшает здоровье кишечника.

Авокадо. Этот фрукт богат клетчаткой и полезными жирами. Эти вещества хорошо насыщают и поддерживают здоровье сердца.

Апельсины. На одну чашку апельсинов (165 г) приходится 3 г клетчатки. Эти фрукты содержат много витамина С, флавоноиды. Последние могут помочь улучшить кровообращение, борются с воспалением.